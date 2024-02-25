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Ученым удалось выяснить, как выглядели «китайские драконы», жившие 240 миллионов лет назад

07:00, 25 февраля 2024
Исследователи воспроизвели образ 5-метровой водной рептилии, которую называют «драконом» из-за внешнего отдаленного сходства с мифическим существом.
Ученым удалось выяснить, как выглядели «китайские драконы», жившие 240 миллионов лет назад
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Исследователям удалось воспроизвести образ «китайского дракона», жившего 240 миллионов лет назад. Об этом идет речь в заявлении Национальных музеев.

Так, международная группа ученых смогла воспроизвести подробный образ пятиметровой водной рептилии с триасового периода, которую относят к виду Dinocephalosaurus orientalis и называют «драконом» из-за внешнего отдаленного сходства с мифическим существом благодаря новой партии найденных окаменелостей.

Диноцефалозавр восточный, живший около 240 миллионов лет назад, имел 32 отдельных шейных позвонка и чрезвычайно длинную шею, что заставляет сравнить его с Tanystropheus hydroides, еще одной удивительной морской рептилией из среднего триаса, обитавшей в Европе и Китае.

Обе рептилии были подобного размера и имели несколько общих черт черепа, включая зубы типа «рыбья ловушка». Однако диноцефалозавр уникален тем, что имеет гораздо больше позвонков как в шее, так и в туловище, что придает животному гораздо более змеевидный вид.

Рептилия была хорошо приспособлена к океаническому образу жизни, о чем свидетельствуют ластовидные конечности и остатки хорошо сохранившихся в области желудка рыб.

Несмотря на поверхностное сходство, диноцефалозавр не был близок к знаменитым длинношиким плезиозаврам, появившимся примерно через 40 миллионов лет и ставшим источником мифа о Лох-Неском чудовище. Окаменелость была обнаружена в провинции Гуйчжоу на юге Китая.

«Эта находка позволяет нам впервые увидеть это замечательное длинное животное в полном объеме. Это еще один пример удивительного мира триасового периода, который продолжает сбивать с толку палеонтологов», – сказал доктор Ник Фрейзер из отдела естественных наук в Национальном музее Шотландии.

Первоначально рептилия была идентифицирована в 2003 году, но обнаружение дополнительных, более полных экземпляров, в том числе одного, полностью сочлененного, позволило ученым впервые изобразить причудливое длинное существо в полном объеме.

Исследователи из Шотландии, Германии, Америки и Китая изучали остатки существа в течение десяти лет в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине, входящем в состав Китайской академии наук.

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