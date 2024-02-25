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Вченим вдалося з’ясувати, який вигляд мали «китайські дракони», котрі жили 240 мільйонів років тому

07:00, 25 лютого 2024
Дослідники відтворили образ 5-метрової водної рептилії, яку називають «драконом» через зовнішню віддалену подібність із міфічною істотою.
Вченим вдалося з’ясувати, який вигляд мали «китайські дракони», котрі жили 240 мільйонів років тому
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Дослідникам вдалося відтворити образ «китайського дракона», який жив 240 мільйонів років тому. Про це йдеться в заяві Національних музеїв.

Так, міжнародна група вчених змогла відтворити докладний образ п'ятиметрової водної рептилії з тріасового періоду, яку відносять до виду Dinocephalosaurus orientalis і називають «драконом» через зовнішню віддалену подібність із міфічною істотою, завдяки новій партії знайдених скам'янілостей.

Диноцефалозавр східний, який жив близько 240 мільйонів років тому, мав 32 окремі шийні хребці і надзвичайно довгу шию, що змушує порівняти його з Tanystropheus hydroides, ще однією дивною морською рептилією із середнього тріасу, що мешкала в Європі та Китаї.

Обидві рептилії були подібного розміру і мали кілька загальних рис черепа, включно із зубами типу «риб'яча пастка». Однак диноцефалозавр унікальний тим, що має набагато більше хребців як у шиї, так і в тулубі, що надає тварині набагато більш змієподібного вигляду.

Рептилія була добре пристосована до океанічного способу життя, про що свідчать ластоподібні кінцівки і залишки риб, що добре збереглися в області шлунка.

Незважаючи на поверхневу подібність, диноцефалозавр не був близьким до знаменитих довгошиких плезіозаврів, які з'явилися приблизно через 40 мільйонів років і стали джерелом міфу про Лох-Неське чудовисько. Скам'янілості було виявлено у провінції Гуйчжоу на півдні Китаю.

«Ця знахідка дозволяє нам вперше побачити цю чудову довгу тварину в повному обсязі. Це ще один приклад дивовижного світу тріасового періоду, який продовжує спантеличувати палеонтологів», – сказав доктор Нік Фрейзер з відділу природничих наук у Національному музеї Шотландії.

Спочатку рептилія була ідентифікована в 2003 році, але виявлення додаткових, більш повних екземплярів, у тому числі одного, який повністю зчленований, дозволило вченим вперше зобразити химерну довгу істоту в повному обсязі.

Дослідники з Шотландії, Німеччини, Америки та Китаю вивчали рештки істоти протягом десяти років в Інституті палеонтології хребетних та палеоантропології в Пекіні, що входить до складу Китайської академії наук.

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