Зеленський запевнив, що Україна застосовуватиме зброю партнерів лише на окупованих територіях

Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, лише на українських тимчасово окупованих. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції, передає Укрінформ.
«Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу», — зазначив глава держави.
«Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території», — наголосив Зеленський.
Президент також подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам – за підтримку України в боротьбі з агресією рф.
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