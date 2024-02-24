Зеленский заверил, что Украина будет применять оружие партнеров только на оккупированных территориях

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В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

Если орган опеки и попечительства не может предоставить заключение из-за пребывания ребенка за границей или на неподконтрольной территории, это не означает невозможность рассмотрения спора судом, — КГС ВС

Невозможность предоставить органом опеки и попечительства заключения по таким делам, в частности, в связи с пребыванием ребенка за пределами страны, пребыванием ребенка на неподконтрольной территории, невозможности установить место фактического пребывания ребенка с одним из родителей, не означает невозможность рассмотрения и разрешения спора судом

  1. В Украине

Зеленский заверил, что Украина будет применять оружие партнеров только на оккупированных территориях

19:18, 24 февраля 2024
По его словам, у страны нет возможности, нет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории.
Зеленский заверил, что Украина будет применять оружие партнеров только на оккупированных территориях
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Украина никогда не будет использовать оружие партнеров на территориях других государств, только на украинских временно оккупированных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Укринформ.

«Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это, в любом случае, результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно защищать свое государство», — отметил глава государства.

«У Украины нет возможности, нет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил украинских воинов за эффективную работу по уничтожению вражеской техники, а партнерам – за поддержку Украины в борьбе с агрессией рф.

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