Зеленский заверил, что Украина будет применять оружие партнеров только на оккупированных территориях

Украина никогда не будет использовать оружие партнеров на территориях других государств, только на украинских временно оккупированных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Укринформ.
«Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это, в любом случае, результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно защищать свое государство», — отметил глава государства.
«У Украины нет возможности, нет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — подчеркнул Зеленский.
Президент также поблагодарил украинских воинов за эффективную работу по уничтожению вражеской техники, а партнерам – за поддержку Украины в борьбе с агрессией рф.
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