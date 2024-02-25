26 февраля возможны частичные ограничения доступа к электронным сервисам ГНС

Ограничения будут вызваны проведением техобслуживания.

В понедельник, 26 февраля, возможны частичные ограничения доступа к электронным сервисам Государственной налоговой службы. Об этом сообщает ГНС.

Так, в связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг ГНС сообщают, что 26.02.2024 с 21:00 мин. до 23:00 мин. возможны частичные ограничения доступа к электронным сервисам.

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