26 лютого можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів ДПС

Обмеження будуть спричинені проведенням техобслуговування.

У понеділок, 26 лютого, можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів Державної податкової служби. Про це повідомляє ДПС.

Так, у зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС повідомляють, що 26.02.2024 з 21:00 хв. до 23:00 хв. можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів.

Раніше ми писали, що Державне підприємство «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.