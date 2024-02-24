Єврокомісія надасть у березні рамкові умови для переговорів щодо вступу України до ЄС

До середини березня ЄС проведе скринінг українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Європейська комісія у березні представить переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві.

За її словами, членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України.

Так, до середини березня ЄС проведе скринінг українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

«Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи та великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. А з нашого боку Єврокомісія в середині березня надасть загальну рамку для переговорів», - наголосила вона.

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