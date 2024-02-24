Змусили воювати проти України: Індія закликала рф негайно «звільнити» своїх громадян із армії окупантів

За даними, принаймні троє громадян Індії, яких рф найняла як помічників у сфері безпеки, були змушені воювати разом із російськими солдатами проти України.

Індія просить рф «достроково звільнити» індійців, які працювали допоміжним персоналом в армії окупантів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал, передає The Hindu.

Як зазначається, ця заява стала реакцією на повідомлення про те, що принаймні троє громадян Індії, яких рф найняла як помічників у сфері безпеки, були змушені воювати разом із російськими солдатами проти України.

Загалом відомо про близько 100 індійців, які були найняті російською армією за останній рік.

«Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на службу підтримки в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту», – заявив Джайсвал.

Видання зазначає, що кілька індійців добровільно приєдналися до Інтернаціонального легіону ЗСУ, але про участь індійців у бойових діях на російському боці досі не було відомо.

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