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Падіння Іл-76: рф ніколи не повідомляла Червоний хрест про перевезення полонених літаками, — Дмитро Лубінець

20:37, 24 лютого 2024
Омбудсмен отримав офіційний лист від МКЧХ про те, що росія не повідомляла їх про транспортування українських військовополонених літаками.
Падіння Іл-76: рф ніколи не повідомляла Червоний хрест про перевезення полонених літаками, — Дмитро Лубінець
Фото: rbc.ua
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Міжнародний комітет Червоного Хреста жодного разу не отримував від рф повідомлень про транспортування українських військовополонених літаками. В тому числі й літаком Іл-76, який впав під Бєлгородом. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Так, після падіння літака Іл-76, російська сторона стверджувала, що на його борту нібито перебували військовополонені. Однак, за словами Лубінця, в МКЧХ немає підтвердження цієї інформації.

«Я отримав офіційний лист від МКЧХ, що росія не повідомляла їх про транспортування українських військовополонених літаками. Було зазначено, що вони ніколи не повідомляли про це МКЧХ», - уточнив Лубінець.

Він зазначив, що Україна вимагає прозорого розслідування катастрофи з залученням міжнародних експертів.

«Я не можу стверджувати, але у нас немає доказів того, що дійсно те, що заявила рф, відповідає дійсності», - додав омбудсмен.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

Крім того, в ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76.

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