Дональд Трамп програв на республіканських праймеріз в окрузі Колумбія

Ніккі Хейлі вперше вдалося обійти Дональда Трампа на праймеріз республіканців.

Колишня посол США в ООН Ніккі Хейлі, яка претендує на висування кандидатом у президенти від Республіканської партії, здобула перемогу над екс-президентом Дональдом Трампом на республіканських праймеріз у Вашингтоні (округ Колумбія), передає AP.

За Хейлі у столичному окрузі проголосували майже 63% республіканців, за Трампа – 33%. В результаті голосування Хейлі отримає голоси всіх 19 виборців від округу Колумбія, і у неї стане 43 виборці. У Трампа їх 247, а всього під час праймеріз республіканці обирають 2429 делегатів на з'їзд партії.

Внутрішньопартійні вибори завершаться у червні. У липні відбудеться з'їзд Республіканської партії, у серпні – з'їзд Демократичної партії.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.