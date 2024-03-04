В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію

У Швейцарії на референдумі проголосували за встановлення 13-ї пенсії.

У Швейцарії відбувся референдум, під час якого громадяни підтримали ідею встановлення 13-ї пенсії, що означає надання додаткової щорічної грошової виплати. Про це пише Reuters.

Заклик профспілок установити додаткову виплату підтримали майже 60% виборців.



Необхідність збільшення пенсійних виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя.

Уряд попереджав, що підвищення пенсій коштуватиме понад чотири мільярди швейцарських франків на рік, що вимагатиме підвищення податків і може загрожувати фінансовій стабільності системи соціального забезпечення.



Федерація профспілок країни заявила, що результати голосування «чітко показують, що уряд, більшість парламенту і роботодавці занадто довго ігнорували пенсійну проблему».

Водночас голосування за підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років не знайшло підтримки виборців.

Мінімальна пенсія в Швейцарії становить 1 225 швейцарських франків (приблизно $1 393) на місяць, а максимальна — 2 450 франків ($2 780). Утім, країну вважають однією з найдорожчих у світі, тож багатьом швейцарцям доводиться працювати й на пенсії.

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