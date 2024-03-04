В одной из стран Европы пенсионерам будут выплачивать 13 пенсию

В Швейцарии на референдуме проголосовали за установление 13-й пенсии.

В Швейцарии состоялся референдум, в ходе которого граждане поддержали идею установления 13 пенсии, что означает предоставление дополнительной ежегодной денежной выплаты. Об этом пишет Reuters.

Призыв профсоюзов установить дополнительную выплату поддержали около 60% избирателей.

Необходимость увеличения пенсионных выплат профсоюза аргументировали постоянным ростом стоимости жизни.

Правительство предупреждало, что повышение пенсий будет стоить более четырех миллиардов швейцарских франков в год, что потребует повышения налогов и может угрожать финансовой стабильности системы социального обеспечения.

Федерация профсоюзов страны заявила, что результаты голосования "четко показывают, что правительство, большинство парламента и работодатели слишком долго игнорировали пенсионную проблему".

В то же время, голосование за повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет не нашло поддержки избирателей.

Минимальная пенсия в Швейцарии составляет 1225 швейцарских франков (примерно $1393) в месяц, а максимальная — 2450 франков ($2780). Впрочем, страну считают одной из самых дорогих в мире, так что многим швейцарцам приходится работать и на пенсии.

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