Палата представників США може голосувати за допомогу Україні у березні чи квітні — ЗМІ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон провів зустріч із республіканцями щодо питання допомоги Україні та Ізраїлю.

Фото: Reuters

Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року. Про це стверджує CNN.

За даними джерела, спікер Палати представників США Майк Джонсон провів зустріч із республіканцями, які намагалися заручитися його підтримкою для ухвалення нового двопартійного пакету допомоги Україні та Ізраїлю.

Видання стверджує, що голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол взяв на себе провідну роль у спробі доопрацювати пропозицію та досягти консенсусу всередині Республіканської партії щодо законопроекту.

При цьому Джонсон поки не зайняв чиюсь сторону щодо плану і не взяв на себе зобов'язання проголосувати за нього, але сказав своїм колегам, що їм необхідно спочатку завершити розробку закону про державне фінансування.

У видання додають, що після запевнення цього процесу, орієнтовно до середини березня, прогнозується, що законопроект може у найкоротший термін дійти до голосування.

«Я думаю, що спікер хоче пройти звичайний процес асигнувань, що непросто. І після того, як це буде зроблено, ми займемося додатковими заходами. Нині ми працюємо над проектом. Я думаю, ви побачите схвалення Палати представників», – сказав Маккол.

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