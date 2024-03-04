У Конгресі погодили бюджет США до кінця фінансового року

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що американський уряд зберігає роботу «без скорочень та отруйних пігулок».

Демократи та республіканці у Конгресі США змогли домовитися про виділення коштів федерального уряду до кінця фінансового 2024 року, що розпочався 1 жовтня 2023 року, передає видання The Hill.

За словами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, він пишається тим, що уряд зберігає роботу «без скорочень і отруйних пігулок».

Він зазначив, що це хороша новина, що Конгрес нарешті досяг двопартійної згоди щодо перших шести законопроектів про фінансування уряду, які дозволять уряду працювати. «Ми пишаємося тим, що зберігаємо роботу уряду без скорочень та «отруйних пігулок», – сказав Шумер.

Він також додав, що найближчим часом «Палата представників має швидко прийняти та направити до Сенату» документи, які були узгоджені обома партіями.

Раніше ми писали, що Сенат США підтримав продовження фінансування уряду.

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