У Києві чоловік намагався підірвати гранатою поліцейських, відео

Правоохоронці затримали зловмисника та перехопили боєприпас.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які «спеціалізувалися» на крадіжках з квартир та магазинів. Під час затримання один з зловмисників намагався підірвати гранатою оперативників. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У поліції зазначили, що їм надійшло повідомлення про крадіжку з зоомагазину. Зловмисники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин. Далі вони намагались втекти з місця злочину, але їх затримали правоохоронці.

36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце.

Поліцейським вдалось перехопити боєприпас та розрядити його.

Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази.

Крадіям вже повідомили про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.