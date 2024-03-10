У Нафтогазі пояснили, як закрити борги за газ, якщо не живете в квартирі

Щоб уникнути нарахування боргу, власникам рахунку потрібно щомісяця передавати незмінні показання лічильника через чатботи.

У Нафтогазі повідомляють, що якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає, борги за блакитне паливо все одно можуть накопичуватися.

Як зазначається, оператори газорозподільних мереж не можуть знати точно, чи власник житлового приміщення відсутній, чи дані про спожитий газ просто не передаються.

Тому, у такому випадку, обсяги нараховуватимуться згідно з нормами чинного законодавства, тобто як середньомісячне споживання.

Щоб уникнути нарахування боргу, власникам рахунку потрібно щомісяця передавати незмінні показання лічильника через чатботи у Viber, Telegram чи особистий кабінет споживача.

Також можна передати покази за спрощеною процедурою.

Крім цього, можна надіслати письмову заяву до оператора ГРМ про факт тимчасового не проживання. Для заяви необхідно додати документи, які підтверджують факт відсутності: довідку ВПО або копію закордонного паспорта з відміткою про перетин кордону.

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