Чи є російські радники в оточенні Папи, – розповів посол України у Ватикані

За словами посла України, багато осіб із зв'язками з росією можуть бути в Римі.

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Як ми раніше писали, Папа Римський Франциск закликав Україну до переговорів з рф. Понтифік вважає, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор»

Згодом директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні пояснив слова Папи Римського що говорячи про війну в Україні, Франциск використав фразу «білий прапор», не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати.

Натомість надзвичайний і повноважний посол України при Святому престолі (Ватикані) Андрій Юраш в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що дійсно багато осіб, які мають зв'язки з росією та російською церквою, можуть бути присутні в Римі та інших місцях. Він наголосив, що це частково стосується спадщини та переконань деяких представників католицької вищої ієрархії, включаючи самого папу. Але він також підкреслив, що це лише один аспект і не можна зведення всього оточення папи до абстрактної проросійської аури.

«Це комплексне питання. Так, багато людей є і в Римі, і не тільки в Римі, які мають у своєму бекграунді традицію взаємин з росією і російською церквою. І для них не так легко це полишити», – сказав Юраш.

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