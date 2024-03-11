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Польські протестувальники разом із поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси з українцями, — Олександр Кубраков

16:50, 11 березня 2024
Пасажирів тримають без будь-яких пояснень, зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Польські протестувальники разом із поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси з українцями, — Олександр Кубраков
Фото: Олександр Кубраков
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Польські протестувальники почали блокувати пасажирські автобуси, які їдуть польсько-українським кордоном в обидві сторони. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, до таких дій польських протестувальників також приєднуються і поліцейські. 

"Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - зазначив Кубраков. 

Міністр підкреслив, що пасажирами таких автобусів, зокрема, є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.

"Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими щодо громадян України. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", — написав міністр.

Раніше ми писали, що протягом тижня польські протестувальники планують блокувати рух українських вантажівок.

Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги поляків про повну блокаду кордону з Україною. 

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