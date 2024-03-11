Польські протестувальники разом із поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси з українцями, — Олександр Кубраков

Пасажирів тримають без будь-яких пояснень, зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Фото: Олександр Кубраков

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польські протестувальники почали блокувати пасажирські автобуси, які їдуть польсько-українським кордоном в обидві сторони. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, до таких дій польських протестувальників також приєднуються і поліцейські.

"Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - зазначив Кубраков.

Міністр підкреслив, що пасажирами таких автобусів, зокрема, є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.

"Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими щодо громадян України. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", — написав міністр.

Раніше ми писали, що протягом тижня польські протестувальники планують блокувати рух українських вантажівок.

Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги поляків про повну блокаду кордону з Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.