Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою, — посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Чи зникла в Україні корупція? Звісно, ні: в Україні є корупція, — сказала Катаріна Матернова зазначивши, що є інституції, які вирішують цю проблему.

Україна ще не повністю позбавилася корупції, але наразі існують інституції, які борються із цією проблемою. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС", передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, вплив війни на Україну був лібералізуючим.

"Перед повномасштабним вторгненням корупція не належала до п'яти сфер, які вважалися суспільством проблемою. А тепер корупція - це друга проблема за важливістю у суспільстві після безпеки, і це створює тиск. Це говорить про те, що цінності населення змінилися", — сказала Матернова.

Посол підкреслили важливість систематичної роботи для викорінення корупції. Вона наголосила, що корупція в Україні ще є, але є інституції, які вирішують цю проблему.

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