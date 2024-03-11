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  1. В Украине

Коррупция в Украине не исчезла, но есть институции, которые борются с этой проблемой, — посол ЕС в Украине Катарина Матернова

16:38, 11 марта 2024
Исчезла ли в Украине коррупция? Конечно, нет: в Украине есть коррупция, — сказала Катарина Матернова, отметив, что есть институты, которые решают эту проблему.
Коррупция в Украине не исчезла, но есть институции, которые борются с этой проблемой, — посол ЕС в Украине Катарина Матернова
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Украина еще не полностью избавилась от коррупции, но сейчас существуют институции, которые борются с этой проблемой. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова на мероприятии "Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС", передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, влияние войны на Украину было либерализующим.

"Перед полномасштабным вторжением коррупция не принадлежала к пяти сферам, которые считались общественной проблемой. А теперь коррупция - это вторая проблема по важности в обществе после безопасности, и это создает давление. Это говорит о том, что ценности населения изменились", - сказала Матернова.

Посол подчеркнул важность систематической работы для искоренения коррупции. Она отметила, что коррупция в Украине еще есть, но есть институции, которые решают эту проблему.

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