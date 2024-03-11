Протягом тижня польські протестувальники планують блокувати рух українських вантажівок

Через протести на кордоні тривають обмеження руху для вантажівок.

Джерело фото: korrespondent.net

Державна прикордонна служба України повідомляє про ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні триває.

Згідно з інформацією, у понеділок, 11 березня, з 9:00 години протестувальники не будуть пропускати вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. Щодо виїзду з Польщі, вантажні автомобілі будуть пропускатися по 4 щогодини.

Також, 13 березня, протестувальники планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".

У зв'язку з цим, продовжуються обмеження руху для вантажних транспортних засобів на напрямках пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині".

Проте рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.