В течение недели польские протестующие планируют блокировать движение украинских грузовиков

Из-за протестов на границе продолжаются ограничения движения для грузовиков.

Источник фото: korrespondent.net

Государственная пограничная служба Украины сообщает об осложнении движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжается.

Согласно информации, в понедельник, 11 марта, с 9:00 часов протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши. Относительно выезда из Польши, грузовые автомобили будут пропускаться по 4 часа каждый час.

Также, 13 марта, протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец".

В связи с этим, продолжаются ограничения движения для грузовых транспортных средств на направлениях пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини".

Однако движение легковых транспортных средств и автобусов на всех направлениях не ограничено.

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