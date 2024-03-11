Экс-спикер МИД Олег Николенко будет работать генконсулом в Торонто

Бывший спикер МИД назначен генеральным консулом в Торонто в Канаде.

Источник фото: Олег Николенко

Бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назначен генеральным консулом в Торонто в Канаде. Об этом сообщил сам дипломат.

В сообщении Николенко отметил, что начинает работать генеральным консулом Украины в Торонто, добавив: «Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать победу. Благодарю министра Дмитрия Кулебу и Президента Украины Владимира Зеленского за доверие».

Как мы писали, спикер МИД Олег Николенко оставил должность, которую занимал 3,5 года.

Также как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 марта Президент Украины согласовал кандидатуру бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

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