За отказ от российского паспорта украинцам с ВОТ грозит депортация в отдаленные районы россии.

Источник фото: kyiv24.news

Жителям временно оккупированных территорий Украины, которые отказались от получения российских паспортов, грозит депортация в отдаленные районы россии. Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в своем Twitter.

По данным МВД россии, на временно оккупированных территориях Украины проживает около 2,8 миллионов человек, имеющих российское гражданство. россия ограничивает доступ к социальным услугам и медицинскому обслуживанию на этих территориях, уговаривая жителей получить российские паспорта.

В апреле 2023 года диктатор россии владимир путин издал указ, согласно которому жители временно оккупированных территорий, которые отказываются от российских паспортов, считаются иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право проживать на этих территориях только до 1 июля 2024 года.

По данным разведки Великобритании, существует вероятность того, что после этой даты любые лица на временно оккупированных территориях, которые не имеют российского паспорта, могут быть депортированы или задержаны. Недавние заявления заместителя председателя Совета национальной безопасности россии дмитрия медведева свидетельствуют о том, что некоторые лица могут быть депортированы в отдаленные районы России.

"Кремль проводит неустанную политику русификации в ВОТ. В другом указе о военных округах от 26 февраля 2024 года говорится, что ВОТ теперь войдет в состав Южного военного округа россии. кремль стремится сделать интеграцию ВОТ в состав российской федерации необратимой", - заявляют в Министерстве обороны Великобритании.

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