За відмову від російського паспорта українцям з ТОТ загрожує депортація до віддалених районів росії.

Джерело фото: kyiv24.news

Жителям тимчасово окупованих територій України, які відмовилися від отримання російських паспортів, загрожує депортація до віддалених районів росії. Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter.

За даними МВС росії, на тимчасово окупованих територіях України проживає близько 2,8 мільйонів осіб, які мають російське громадянство. росія обмежує доступ до соціальних послуг та медичного обслуговування на цих територіях, умовляючи мешканців отримати російські паспорти.

У квітні 2023 року диктатор росії володимир путін видав указ, згідно з яким жителі тимчасово окупованих територій, які відмовляються від російських паспортів, вважаються іноземними громадянами чи особами без громадянства. Такі особи мають право проживати на цих територіях лише до 1 липня 2024 року.

За даними розвідки Великобританії, існує ймовірність того, що після цієї дати будь-які особи на тимчасово окупованих територіях, які не мають російського паспорта, можуть бути депортовані або затримані. Нещодавні заяви заступника голови Ради національної безпеки росії дмитра медведєва свідчать про те, що деякі особи можуть бути депортовані у віддалені райони росії.

«Кремль проводить невпинну політику русифікації у ТОТ. В іншому указі про військові округи від 26 лютого 2024 року йдеться, що ТОТ тепер увійде до складу Південного військового округу росії. кремль прагне зробити інтеграцію ТОТ до складу російської федерації незворотною», - заявляють у Міністерстві оборони Великобританії.

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