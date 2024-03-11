Как подготовиться к конкурсу в ВАКС так, чтобы победить: практические советы от ВККС и судей Высшего антикоррупционного суда

Судьи Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Татьяна Крикливая, Тимур Хамзин, Инна Билоус и Алексей Кравчук рассказали, как кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС подготовиться к конкурсу и на что необходимо обратить внимание

Высшая квалификационная комиссия судей проводит конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Документы для участия в конкурсе кандидаты могут подать до 15 марта.

Член ВККС и судья Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш рассказал, что кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС ожидать от конкурса, на что необходимо обратить внимание при подаче документов, а также как кандидатам подготовиться к разным этапам конкурса.

Судьи ВАКС Игорь Строгий, Виктор Маслов, Татьяна Крикливая, Тимур Хамзин, Инна Билоус и Алексей Кравчук поделились практическими советами из личного опыта, как кандидатам подготовиться к конкурсу, чтобы занять должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Що кандидатам очікувати від конкурсу та як правильно подати документи

Олег Коліуш, суддя Вищого антикорупційного суду, голова робочої групи ВККС щодо організації та проведення конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати, які не бояться приймати відповідальні рішення.

Так, нам хотілося б бачити на конкурсі кандидатів, які мали досвід роботи зі справами, що наразі підсудні Вищому антикорупційному суду. Разом з тим, хотілося б зазначити, що більшість діючих суддів ВАКС та АП ВАКС до призначення на свої посади, також не мали великого досвіду роботи з кримінальними справами. Однак, це не завадило їм обійняти відповідні посади суддів ВАКС та АП ВАКС і стати професіоналами з розгляду справ саме про корупційні правопорушення. Головне вміти вчитися та мати відповідне бажання.

До конкурсу кандидатам необхідно готуватися серйозно. Конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – це позитивний виклик для кожного, хто вважає себе професіоналом. Боятися участі в конкурсі не потрібно – це завжди сходинки на шляху до кращої версії себе.

В той же час ми закликаємо потенційних кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС тверезо оцінювати свої можливості та уважно подивитися на свій життєвий та професійний шлях. Новий склад ВККС працює менше року, однак ми вже стикаємося у різних процедурах з випадками, коли Комісія змушена відмовляти у наданні рекомендацій кандидатам на посади суддів або визнавати діючих суддів такими, що не відповідають займаній посаді, через певні життєві обставини, які виникли у кандидатів і суддів, через помилки при заповнені декларацій або з причин порушення норм професійної етики.

Головна новація конкурсу – подання кандидатами документів в електронній формі. Така форма забезпечує економію часу та зусиль кандидатів, а також усуває часові та просторові обмеження для звернення потенційних кандидатів.

На сайті ВККС, в розділі «конкурси», для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС ми створили спеціальну рубрику «питання-відповіді», в якій кандидати можуть ознайомитися з актуальною інформацією стосовно особливостей електронного подання документів на конкурс. Також на YouTube - каналі Комісії можна знайти навчальні відеоролики, які наочно демонструють алгоритм дій під час заповнення та подання документів кандидатом. Також у Комісії є відповідна телефонна «гаряча лінія».

Досвід подання кандидатами документів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів у грудні минулого року продемонстрував, що у чималої кількості кандидатів виникають проблеми із підтвердженням їх стажу професійної діяльності. Хочу чітко зазначити, на прикладі адвокатів, що документами, які підтверджують стаж професійної діяльності є, зокрема, судові рішення за кожен рік, який потрібен для допуску до конкурсу на посади суддів ВАКС. Можуть додаватися ордери, договори про надання правової допомоги. Тобто, кандидати з числа адвокатів мають підтвердити професійну діяльність за кожні 7 років, мінімально необхідних для участі у конкурсі.

Що стосується суддів, то слід враховувати, що зараховується тільки «чистий» суддівський стаж. Тобто, щоб отримати допуск для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, кандидат-суддя повинен мати мінімум 5 років суддівського стажу. Загальний стаж діяльності в сфері права враховуватися не буде. Наприклад, якщо кандидат став суддею у 2020 чи 2021 році, Комісія, нажаль, не зможе допустити його до участі у конкурсі через відсутність саме суддівського стажу, навіть якщо до цього кандидат працював в іншій юридичній професії.

Також прошу кандидатів звернути увагу на необхідність подання повного і актуального комплекту документів. Нажаль, нам вже доводилося відмовляти у допуску кандидатам, які подавали, наприклад, довідку про несудимість, актуальну на 2019 рік. Разом з тим умови конкурсу передбачають, що така довідка має бути станом на момент оголошення конкурсу – тобто видана не раніше листопада 2023 року.

Щодо підготовки, наприклад, до виконання практичного завдання, раджу звернути увагу на те, як виглядають рішення ВАКС, АП ВАКС та Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Сподіваємося, що вже у найближчий час буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Наразі ми очікуємо від наших міжнародних партнерів фінальний список іноземних експертів, з числа яких Комісія обере шість членів нового складу ГРМЕ.

Конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС ми плануємо провести протягом 6-7 місяців, адже, як відомо, у листопаді 2024 року закінчується визначений законом шестирічний строк повноважень ГРМЕ як визначеного законом органу.

Як готуватися до конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС: поради суддів Вищого антикорупційного суду

Ігор Строгий, суддя ВАКС

У першому конкурсі до ВАКС для мене особисто були корисними уміння та навички, отримані під час роботи суддею, серед них – досвід написання судових рішень. Тож кандидатам на посаду судді, які не мають досвіду роботи суддею, я б радив ретельно ознайомитись із рішеннями, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень та самостійно потренуватись у написанні власного рішення. Окрім того, раджу кандидатам об’єднатися у групи, з метою обміну корисною для участі у конкурсі інформацією та спільної підготовки відповідей на запитання, які ВККС винесе на іспит.

Віктор Маслов, суддя ВАКС

З огляду на мій досвід участі у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, можу зазначити, що кандидатам слід приділити особливу увагу наданню вичерпних та правдивих відповідей на ті питання, які будуть порушуватися членами Громадської ради міжнародних експертів у відповідних запитах, направлених на адресу кандидата. Такі питання можуть стосуватися законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.

Надання неповної чи суперечливої інформації на зазначені питання, може мати наслідком винесення питання відповідності кандидата законодавчо визначеним критеріям, на розгляд спеціального спільного засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради міжнародних експертів.

Окрім того, кандидатам на посаду судді Вищого антикорупційного суду слід ретельно готуватися до написання практичного завдання щодо складення судового рішення, зокрема, враховувати фактор обмеженого часу, який надається кандидату на цьому етапі іспиту. Ще до початку іспиту бажано детально обміркувати структуру судового рішення, а також визначитись із кількістю часу, який буде витрачений на написання тієї чи іншої частини рішення. Це допоможе уникнути випадку здачі кандидатом незавершеного проекту рішення, що суттєво може відобразитися на результатах іспиту.

Тетяна Криклива, суддя ВАКС

Шановні кандидати, бути суддею ВАКС – це щодня навчатися чомусь новому, тримати руку на пульсі подій і бути в динаміці. Це робота для активних та адаптивних професіоналів.

Щоб отримати перемогу у конкурсі, варто відкласти усі справи і приділити усю увагу ретельній підготовці, готуватися варто на кожному етапі конкурсу, бо легких чи неважливих етапів немає.

У кожного свої методи навчання, однак, я б радила готувати для себе письмові варіанти відповідей на питання і добре їх запам’ятати, бо поміркувати на тестах часу не буде, відповідь вже потрібно знати. Чекаємо на смілих професіоналів.

Тимур Хамзін, суддя ВАКС

Які моменти були важливими під час проходження конкурсу? Під час конкурсу, крім певного рівня підготовки, важливе значення мають деякі психологічні аспекти.

Перед черговим етапом конкурсу треба налаштовувати себе на позитив. Що ти втрачаєш? Нічого. Тому просто йдеш та виконуєш певні завдання, певну роботу.

Звісно, під час виконання завдання необхідна концентрація. Дуже важливим аспектом є відчуття таймінгу. Наприклад, на написання проекту вироку відводиться 4 години. Нібито це й немало. Але… Час насправді спливає майже миттєво. Тому не треба квапитись, але й не треба довго роздумувати.

Важливо вивчити умови завдання та одразу почати його писати. Якщо це буде комп’ютерний набір, що звісно легше, можна в подальшому форматувати текст. Якщо треба виконувати завдання власноруч, то діяти слід так само. Краще написати повний проект документу, ніж залишити його незавершеним.

Інна Білоус, суддя ВАКС

Шановні кандидати на посади суддів ВАКС! На Вас чекає унікальний досвід участі у конкурсі, який незалежно від результатів безперечно стане Вам у нагоді в майбутньому.

Бути суддею ВАКС – почесна місія, виконання якої є вагомим внеском у побудову нового українського суспільства та розбудову державності.

Конкурс потребує ретельної підготовки, тому, за можливості, раджу вивільнити та приділити якомога більше часу і зусиль. Варто раціонально поділити та спланувати відведений на підготовку час в залежності від етапів.

У Вас є беззаперечна перевага – це наявність практики, яку ми змогли сформувати за ці майже 5 років роботи. Працюйте над теорією, вивчайте практику та не забувайте добре підготуватися до співбесіди – як з питань антикорупційного законодавства і сучасних світових практик та підходів, так і з питань доброчесності.

Від щирого серця бажаю Вам успіхів та чекаємо на Вас у нашому колективі.

Олексій Кравчук, суддя ВАКС

Раджу звернути увагу на питання, що стосуються суддівської етики – зокрема, на Бангалорські принципи поведінки суддів із коментарями.

Також слід звернути увагу на розширення юрисдикції ВАКС на цивільні й адміністративні справи.

При підготовці до тестових завдань зверніть увагу на поняття, передбачені законами строки вчинення різних дій, права і обов’язки різних категорій суб’єктів та їх відмінності.

А при підготовці до практичного завдання варто звернути увагу на процесуальні вимоги щодо змісту кожної з частин вироку і ухвали.

Крім того, при підготовці документів, зверніть увагу на декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка потребує значного часу на підготовку, ретельне зазначення інформації про доходи та майно, його вартість, місце реєстрації та проживання (в розділі «Об’єкти нерухомого майна»).

Автор: Вячеслав Хрипун

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