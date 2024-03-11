В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества обновили кабинет нотариуса – появились новые возможности

В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества обновили кабинет нотариуса. Как сообщили в Нотариальной палате Украины, среди основных изменений – новые бизнес-процессы для роли Нотариуса.
А именно:
- 1.06. Обновление суммы отклоненного платежа
- 1.07 Создание дополнительного платежа для договора купли-продажи (перед использованием этого функционала рекомендуют сначала обратиться к техподдержке за консультацией!)
- 1.08 Расторжение договора купли-продажи ОНМ
Объяснение изменений:
1.06 – когда нотариус быстро заметил ошибку в сумме, сообщил об этом техподдержке и деньги еще не были отправлены продавцу;
1.07 – когда нотариус отправил неверную сумму на оплату и нужно произвести доплату;
1.08 – расторжение договора с полным возвратом средств (представляется заявление продавца в банк о возврате средств Укрпочте) на случай, если договор еще не исполнен и стороны решили расторгнуть (задержка оплаты и т.п.).
Также были исправлены ошибки:
- невозможность проведения действия при указании корректной суммы платежа с точностью до копеек для бизнес-процесса «1.02 Регистрация данных договора купли-продажи ОНМ»
- в бизнес-процессе «1.04 Обновление данных договора купли-продажи ОНМ» исправлена ошибка с отображением поля «Улица» при установлении признака «За пределами населенного пункта»
- исправлена ошибка после долгого нахождения на форме «Просмотр сообщения о наличии отклоненных платежей» в бизнес-процессе «1.04 Обновление данных договора купли-продажи ОНМ»
- в бизнес-процессе «1.04 Обновление данных договора купли-продажи ОНМ» исправлена ошибка при отсутствии изменений на форме «Обновление данных платежных реквизитов продавцов», когда не удавалось перейти дальше
- в бизнес-процессе «1.04 Обновление данных договора купли-продажи ОНМ» был исправлен неправильный расчет суммы.
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