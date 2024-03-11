Экс-премьера Эстонии навеселе полиция высадила из самолета

Экс-премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса высадили из самолета в Хельсинкском аэропорту, где он планировал отправиться в Японию в составе эстонской бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел Маргуса Тсахкну. Об этом сообщает ERR.
Пассажирам внезапно сообщили, что вылет задержан. По данным источников СМИ, между Рыйвасом и экипажем возник спор, который привел к выходу полиции на борт самолета, которая изъяла его из воздушного судна.
Свидетели, находившиеся в аэропорту Хельсинки, утверждают, что Рыйвас был в состоянии сильного опьянения еще до посадки на самолет.
Таави Рыйвас со своей стороны заявил, что конфликт возник из-за того, что он использовал ноутбук во время полета, что вызвало спор с бортпроводницей.
"Видимо, именно по этой причине меня не пустили на самолет в Японию. Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить убытки", - добавил он, отрицая, что находился в нетрезвом состоянии.
Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что Рыйваса изъяли с рейса в Японию, но не раскрыло причину этого решения.
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