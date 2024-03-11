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  1. В мире

Экс-премьера Эстонии навеселе полиция высадила из самолета

14:29, 11 марта 2024
Экс-премьер-министра Эстонии изъяли из самолета в Хельсинки из-за спора с экипажем.
Экс-премьера Эстонии навеселе полиция высадила из самолета
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Экс-премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса высадили из самолета в Хельсинкском аэропорту, где он планировал отправиться в Японию в составе эстонской бизнес-делегации, сопровождающей министра иностранных дел Маргуса Тсахкну. Об этом сообщает ERR.

Пассажирам внезапно сообщили, что вылет задержан. По данным источников СМИ, между Рыйвасом и экипажем возник спор, который привел к выходу полиции на борт самолета, которая изъяла его из воздушного судна.

Свидетели, находившиеся в аэропорту Хельсинки, утверждают, что Рыйвас был в состоянии сильного опьянения еще до посадки на самолет.

Таави Рыйвас со своей стороны заявил, что конфликт возник из-за того, что он использовал ноутбук во время полета, что вызвало спор с бортпроводницей.

"Видимо, именно по этой причине меня не пустили на самолет в Японию. Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить убытки", - добавил он, отрицая, что находился в нетрезвом состоянии.

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что Рыйваса изъяли с рейса в Японию, но не раскрыло причину этого решения.

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