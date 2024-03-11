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  1. У світі

Екс-прем'єра Естонії напідпитку поліція висадила з літака

14:29, 11 березня 2024
Екс-прем'єр-міністра Естонії вилучили з літака в Гельсінкі через суперечку з екіпажем.
Екс-прем'єра Естонії напідпитку поліція висадила з літака
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Екс-прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийвас висадили з літака в Гельсінському аеропорту, де він планував вирушити до Японії в складі естонської бізнес-делегації, що супроводжує міністра закордонних справ Маргуса Тсахкну. Про це повідомляє ERR.

Пасажирам раптово повідомили, що виліт затримано. За даними джерел ЗМІ, між Рийвасом і екіпажем виникла суперечка, яка призвела до виходу поліції на борт літака, яка вилучила його з воздушного судна.

Свідки, які перебували в аеропорту Гельсінкі, стверджують, що Рийвас був у стані сильного сп'яніння ще до посадки на літак.

Тааві Рийвас з свого боку заявив, що конфлікт виник через те, що він використовував ноутбук під час польоту, що спричинило суперечку з бортпровідницею.

«Мабуть, саме з цієї причини мене не пустили на літак до Японії. Я подав офіційну скаргу до Finnair з вимогою відшкодувати збитки», - додав він, заперечуючи, що перебував напідпитку.

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило, що Рийваса вилучили з рейсу до Японії, але не розкрило причину цього рішення.

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