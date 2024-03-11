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Присутність військових з країн НАТО в Україні не порушить міжнародних норм — президент Чехії

11:59, 11 березня 2024
Президент Чехії Петр Павел зауважив, що з точки зору міжнародного права та Статуту ООН, ніщо не завадить військам країн-членів НАТО, а також цивільним особам, допомагати в роботі в Україні.
Присутність військових з країн НАТО в Україні не порушить міжнародних норм — президент Чехії
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Президент Чехії Петр Павел заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Про це пише Euractiv.

За його словами, має бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів і можливим залученням військ до певної "допоміжної" діяльності, з якою НАТО вже має досвід.

"Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило більше понад 15 країн і нараховувала близько 1000 осіб", – нагадав Павел. 

Він зауважив, що з точки зору міжнародного права та Статуту ООН, ніщо не завадить військам країн-членів НАТО, а також цивільним особам, допомагати в роботі в Україні.

Також президент Чехії не відповів негативно стосовно залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території. 

"Я б точно не відмовлявся від дискусії з цього приводу. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських військових на території країн-членів НАТО і переправляти тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато доцільніше переправляти кілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових", – сказав він.

Проте нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що кожен, хто надасть будь-яку допомогу Україні, буде законною мішенню.

"Сьогодні ми постачаємо Україні не тільки стрілецьку зброю, ми постачаємо їй танки, можливо, незабаром ми постачаємо їй літаки, ми постачаємо їй крилаті ракети середньої дальності, а атаки на територію НАТО не було. росія добре знає, що це було б порушенням закону набагато більшого калібру, ніж те, що вона робить зараз", – сказав Павел.

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