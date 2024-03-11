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Присутствие военных из стран НАТО в Украине не нарушит международных норм — президент Чехии

11:59, 11 марта 2024
Президент Чехии Петр Павел отметил, что с точки зрения международного права и Статута ООН ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также гражданским лицам помогать в работе в Украине.
Присутствие военных из стран НАТО в Украине не нарушит международных норм — президент Чехии
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что войска НАТО могли бы оказывать поддержку непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушало бы никаких международных правил. Об этом пишет Euractiv.

По его словам, должно быть четкое разграничение между развертыванием боевых подразделений и возможным привлечением войск к определенной "вспомогательной" деятельности, с которой у НАТО уже есть опыт.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая, по сути, была агрессией, хотя и в значительно меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой в свое время входило более 15 стран и насчитывало около 1000 человек", – напомнил Павел.

Он отметил, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также гражданским лицам помогать в работе в Украине.

Также президент Чехии не ответил негативно на привлечение войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории.

"Я бы точно не отказывался от дискуссии на этот счет. Если бы мы могли договориться с союзниками о том, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских военных на территории стран-членов НАТО и переправлять тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо целесообразнее переправлять несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там учить украинских военных", – сказал он.

Однако напомнил, что после начала российского вторжения в Украину Москва заявила, что каждый, кто предоставит любую помощь Украине, будет законной мишенью.

"Сегодня мы поставляем Украине не только стрелковое оружие, мы поставляем ей танки, возможно, скоро мы поставим ей самолеты, мы поставляем ей крылатые ракеты средней дальности, а атаки на территорию НАТО не было. россия хорошо знает, что это было бы нарушением закона намного большего калибра, чем то, что она делает сейчас", – сказал Павел.

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