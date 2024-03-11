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Апеляційний суд змінив чоловіку умовне покарання на реальне за зберігання амфетаміну в особливо великому розмірі

13:57, 11 березня 2024
23-житель Чернівців замовив психотропну речовину через Телеграм-канал, а коли забрав посилку попався правоохоронцям.
Апеляційний суд змінив чоловіку умовне покарання на реальне за зберігання амфетаміну в особливо великому розмірі
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Чернівецький апеляційний суд скасував вирок Шевченківського районного суду міста Чернівці, згідно з яким 23-річний обвинувачений був засуджений до 3 років ув’язнення та звільнений від відбування покарання з випробуванням на 2 роки. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

З огляду на особливу тяжкість злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, колегія суддів дійшла згоди, що 2 роки позбавлення волі – необхідний строк для виправлення та перевиховання засудженого.  

Після проголошення вироку його взяли під варту у залі суду.

Суд встановив, що в квітні минулого року обвинувачений замовив через телеграм-канал психотропну речовину, обіг якої обмежений.

Після того, як він отримав посилку у відділенні видачі «Мeest Експресс», його, через підозрілу поведінку, зупинили працівники поліції.  

Під час розмови з правоохоронцями та перевірки документів, чоловік викинув поліетиленовий пакет та почав тікати, але був затриманий.

Експертиза довела, що порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходилася в пакеті – амфетамін. Його маса становила понад 35 г., що є особливо великим розміром.

Призначаючи покарання, пов’язане з позбавленням волі, колегія суддів дійшла спільної згоди в тому, що протиправні дії засудженого є суспільно небезпечними, адже наркоманія має згубний вплив на свідомість людей, їхню мораль та спосіб життя. Це призводить до поступового занепаду та деградації особистості.

Водночас, при ухваленні рішення, суд врахував молодий вік обвинуваченого, його щире каяття і визнання вини у вчиненому та призначив покарання із застосуванням ст. 69 ККУ, тобто, нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією ч.3 ст. 309 КК України.

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