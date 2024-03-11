Апелляционный суд изменил мужчине условное наказание на реальное за хранение амфетамина в особо крупном размере

23-житель Черновцов заказал психотропное вещество через Телеграм-канал, а когда забрал посылку, попался правоохранителям.

Черновицкий апелляционный суд отменил приговор Шевченковского районного суда города Черновцы, согласно которому 23-летний обвиняемый был приговорен к 3 годам тюрьмы и освобожден от отбывания наказания с испытанием на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Учитывая особую тяжесть преступления в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, коллегия судей пришла к согласию, что 2 года лишения свободы – необходимый срок для исправления и перевоспитания осужденного.

После вынесения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что в апреле прошлого года обвиняемый заказал через телеграм-канал психотропное вещество, обращение которого ограничено.

После того, как он получил посылку в отделении выдачи «Meest Экспресс», его из-за подозрительного поведения остановили сотрудники полиции.

Во время разговора с правоохранителями и проверки документов мужчина выбросил полиэтиленовый пакет и начал убегать, но был задержан.

Экспертиза доказала, что находившееся в пакете порошкообразное вещество белого цвета – амфетамин. Его масса составляла более 35 г., что является особенно большим размером.

Назначая наказание, связанное с лишением свободы, коллегия судей пришла к общему согласию в том, что противоправные действия осужденного общественно опасны, ведь наркомания оказывает губительное влияние на сознание людей, их мораль и образ жизни. Это приводит к постепенному упадку и деградации личности.

В то же время, при принятии решения суд учел молодой возраст обвиняемого, его искреннее раскаяние и признание вины в содеянном и назначил наказание с применением ст. 69 УКУ, то есть, ниже самого низкого предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 309 УК Украины.

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