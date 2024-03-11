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Какие организации проверяют посты украинских пользователей в Facebook на предмет достоверности

11:49, 11 марта 2024
StopFake, VoxCheck, Delfi, Demagog и другие: эксперты каких организаций оценивают ваш контент на Фейсбуке.
Какие организации проверяют посты украинских пользователей в Facebook на предмет достоверности
Фото из открытых источников
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Как известно, нередко украинские пользователи Facebook сталкиваются с тем, что их посты расценивают как недостоверный контент. Проверкой контента именно для Украины занимаются следующие организации:

StopFake

VoxCheck

Delfi

Demagog

FactCheck Georgia

Lead Stories

Myth Detector

Patikrinta 15min

Re:Baltica

Об этом идет речь в инструкциях для обжалования, которые предоставляет Facebook, в разделе «Обжалование оценки по результатам проверки фактов на Facebook и в Instagram»

«Эксперты по проверке фактов могут обрабатывать запросы на проверку только тех материалов или объявлений, которые сами оценили. Компания Meta обрабатывает запросы на проверку любых материалов или объявлений, в отношении которых она приняла меры в связи с тем, что эти материалы либо объявления идентичны тем, которые партнеры по проверке фактов оценили как ложные.

Обжаловать оценку по результатам проверки фактов можно, если:

Вы исправили оцененный контент.

Вы считаете, что оценка неправильная.

Примечание. Если вы запросили проверку, не удаляйте исходную публикацию или рекламу, поскольку в таком случае эксперты по проверке фактов или Meta не смогут изучить внесенные вами изменения. Эксперты оценивают все исправления. Они не обрабатывают запросы на проверку для Страниц или аккаунтов, заблокированных или удаленных на Facebook либо в Instagram за нарушение Норм сообщества, а также запросы относительно контента, идентичного тому, который эксперты по проверке фактов оценили как ложный. Meta принимает решения, связанные с соблюдением правил в отношении контента, и обрабатывает запросы на проверку», - отмечает Facebook.

Обжаловать оценку по результатам проверки фактов можно один раз.

Эксперты по проверке фактов могут не отвечать на запросы, которые содержат запугивания, враждебные высказывания и другие словесные угрозы.

Эксперты по проверке фактов стараются рассматривать запросы в течение 3 рабочих дней и уведомляют о своем решении.

Если контент оценили несколько организаций, ваш запрос будет автоматически отправлен каждой из них.

О том, что происходит после обработки запроса на проверку

Если эксперт по проверке фактов или Meta решат изменить оценку после исправления или обжалования:

Meta уберет информационную метку и не будет понижать положение публикации в Ленте.

Показ отклоненных объявлений, связанных с вашими публикациями или аккаунтом, может быть разрешен.

Оценка эксперта по проверке фактов больше не будет учитываться при выполнении правил в отношении людей, повторно публикующих ложный или отредактированный контент. На такие аккаунты будут накладываться ограничения на определенный период.

Автор: Наталя Мамченко 

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