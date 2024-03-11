В Реєстрі пошкодженого та знищеного майна оновили кабінет нотаріуса – з'явилися нові можливості

Також були виправлені деякі помилки.

В Реєстрі пошкодженого та знищеного майна оновили кабінет нотаріуса. Як повідомили у Нотаріальній палаті України, серед основних змін – нові бізнес-процеси для ролі Нотаріус.

А саме:

06 Оновлення суми відхиленого платежу

07 Створення додаткового платежу для договору купівлі-продажу (перед використанням цього функціоналу рекомендують спочатку звернутись до техпідтримки за консультацією)

08 Скасування договору купівлі-продажу ОНМ

Пояснення щодо змін:

1.06 – коли нотаріус швидко помітив помилку в сумі, повідомив про це техпідтримку і гроші ще не були відправлені продавцю;

1.07 – коли нотаріус відправив невірну суму на оплату і потрібно зробити доплату;

1.08 – розірвання договору з повним поверненням коштів (подається заява продавця в банк про повернення коштів Укрпошті) на випадок, якщо договір ще не виконаний і сторони вирішили розірвати (затримка оплати тощо).

Також були виправлені помилки:

неможливість проведення дії при зазначенні коректної суми платежу з точністю до копійок для бізнес процесу «1.02 Реєстрація даних договору купівлі-продажу ОНМ»

у бізнес-процесі «1.04 Оновлення даних договору купівлі-продажу ОНМ» виправлено помилку з відображенням поля «Вулиця» при встановленні ознаки «За межами населеного пункту»

виправлено помилку яка зʼявлялася після довгого знаходження на формі «Перегляд повідомлення про наявність відхилених платежів» в бізнес-процесі «1.04 Оновлення даних договору купівлі-продажу ОНМ»

у бізнес-процесі «1.04 Оновлення даних договору купівлі-продажу ОНМ» виправлено помилку при відсутності змін на формі «Оновлення даних платіжних реквізитів продавців», коли не вдавалось перейти далі

у бізнес-процесі «1.04 Оновлення даних договору купівлі-продажу ОНМ» було виправлено неправильний розрахунок суми.

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