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Ексречник МЗС Олег Ніколенко працюватиме генконсулом у Торонто

12:40, 11 березня 2024
Колишнього речника МЗС призначено генеральним консулом у Торонто в Канаді.
Ексречник МЗС Олег Ніколенко працюватиме генконсулом у Торонто
Джерело фото: Олег Ніколенко
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Колишнього речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка призначено генеральним консулом у Торонто в Канаді. Про це повідомив сам дипломат.

У дописі Ніколенко зазначив, що розпочинає працювати генеральним консулом України в Торонто, додавши: «Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та Президенту України Володимиру Зеленському за довіру».

Як ми писали, речник МЗС Олег Ніколенко залишив посаду, яку обіймав 3,5 роки.

Також як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 березня, Президент України погодив кандидатуру колишнього Головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії та Північній Ірландії. 

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