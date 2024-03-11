Ексречник МЗС Олег Ніколенко працюватиме генконсулом у Торонто

Колишнього речника МЗС призначено генеральним консулом у Торонто в Канаді.

Джерело фото: Олег Ніколенко

Колишнього речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка призначено генеральним консулом у Торонто в Канаді. Про це повідомив сам дипломат.

У дописі Ніколенко зазначив, що розпочинає працювати генеральним консулом України в Торонто, додавши: «Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та Президенту України Володимиру Зеленському за довіру».

Як ми писали, речник МЗС Олег Ніколенко залишив посаду, яку обіймав 3,5 роки.

Також як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 березня, Президент України погодив кандидатуру колишнього Головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії та Північній Ірландії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.