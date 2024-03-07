Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Посла України у Британії

Валерій Залужний стане Послом України у Британії.

У четвер, 7 березня, Президент України погодив кандидатуру колишнього Головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії та Північній Ірландії.



В МЗС повідомили, що вже подали до Великої Британії запит на згоду прийняти Валерія Залужного як главу дипломатичного представництва України.





Нагадаємо, що 8 лютого Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.

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