Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Народні депутати вважають, що обмеження в отриманні консульських послуг для чоловіків, які виїхали за кордон і не стали там на військовий облік, призведе до зниження рівня залученості українців за кордоном до суспільних дій на захист інтересів України і як наслідок – зниження рівня міжнародної підтримки.

Так, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки продовжує розгляд законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Втім, станом на 7 березня до розгляду поправок він так і не взявся – розглядають саме напрями.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за інформацією члена Комітету Федора Веніславського, Комітет вирішив не обмежувати чоловіків, які знаходяться за кордоном і не стали там на військовий облік, у праві оновлювати паспортні документи та отримувати інші консульські послуги.

Відповідні пропозиції містяться у поправках, внесених групою депутатів (зокрема №3722), які вони обгрунтовують тим, що «обмеження на консульське обслуговування громадян України за кордоном є неприйнятним і суперечить не лише правам та інтересам громадян, а й національним інтересам України».

«Використання такого обмеження в якості інструменту покращення військового обліку не дасть позитивного ефекту, натомість матиме негативні наслідки – підрив довіри громадян України за кордоном до власної держави, зниження рівня залученості українців за кордоном до суспільних дій на захист інтересів України і як наслідок – зниження рівня міжнародної підтримки України, зменшення числа бажаючих повернутися після війни в Україну, збільшення числа людей, які відмовляться від українського громадянства і отримають громадянство іноземних держав», - зазначають автори.

В свою чергу, поправками 3723 і 3759 пропонується виключити норми щодо обов’язкової вимоги щодо наявності військово-облікових документів у певних категорій осіб для вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану.

«Заборона видачі паспортів українцям, що живуть за кордоном і не мають військово-облікових документів є неприйнятною для правової демократичної держави, такі дії притаманні лише тоталітарним репресивним режимам.

Заборона вдарить перш за все по українцях, які вже багато років живуть за кордоном, а також по молодих людях, які дітьми виїхали, рятуючись від війни, отримали тимчасовий захист у країнах перебування і хочуть отримати український паспорт по досягненні повноліття. Блокуючи видачу паспортів власним громадянам, у першу чергу молоді, українська держава підриве довіру цих громадян і підштовхне багатьох із них не повертатися на Батьківщину і отримати громадянство іноземних держав. Таким чином українська держава власними діями підірве рівень підтримки України за кордоном, а також посилить економічну і демографічну катастрофу», зазначають автори.

«Військовий облік громадян, які проживають за кордоном, вести не треба»

Також ці народні депутати у своїх поправках вирішили потурбуватися про те, щоб чоловіків, які виїхали за кордон, взагалі не ставили на військовий облік, що випливає із порівняльної таблиці, яка знаходиться на розгляді у Комітеті. Додатково, вони пропонують встановити окремо право на відстрочку студентам, які навчаються у вишах США, ЄС і Канади.

Так, поправкою №3459 народні депутати пропонують виключити схвалену в першому читанні редакцію змін до статті 36 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». У коментарях вони зазначають, що відповідно до чинної редакції статті 36 «військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться».

«Запровадження такого обліку не принесе практичної користі. Натомість створить проблеми для громадян України за кордоном, у т. ч. для тих, які давно проживають за межами України, а також для дітей, які виїхали, рятуючись від війни, і яким під час проживання за кордоном виповнюється 18 років, - власна держава оголосить їх правопорушниками через те, що вони не перебувають на військовому обліку. Практичним наслідком таких законодавчих змін стане посилення відчуження багатьох українців за кордоном від України, зменшення частки людей, які бажають повернутися в Україну з усіма політичними, економічними і демографічними наслідками для держави», - зазначають вони.

Натомість поправкою 3460 пропонується залишити формулювання Закону про мобілізацію в частині особливостей ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, в чинній редакції, зокрема, що військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

«ДПСУ не має права перевіряти військово-облікові документи»

Також ці депутати поправкою 415 пропонують, аби на кордоні не перевірялися військово-облікові документи (як це пропонується законопроектом в редакції першого читання і як фактично зараз робить Державна прикордонна служба у певних випадках).

Як зазначають автори поправки, стаття 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» містить перелік документів, які дають підстави для перетину кордону.

«Додаткову вимогу пред’явлення військово-облікового документу при перетині кордону можна трактувати як підставу для заборони не лише виїзду з України, але і в’їзду в Україну для осіб, які такий документ не пред’являть. Зазначені зміни мають бути виключені з законопроєкту», вказують депутати.

Крім того, окремо поправкою 462 вони пропонують на всяк випадок визначити, що вимога щодо пред’явлення військово-облікового документу під час перетину державного кордону України не стосується осіб, яким оформлено та видано дипломатичний паспорт України.

«Обмежувати виїзд можна лише тим, кого можна мобілізувати»

Поправкою 476 депутати уточнюють, що обмежувати виїзд можна лише тим громадянам, які підлягають або можуть підлягати мобілізації. Нагадаємо, що зараз Правилами перетинання кордону виїзд обмежується, наприклад, чиновникам і депутатам (крім відряджень тощо).

Отже, як коментують автори, їх поправка передбачає можливість обмеження під час воєнного стану та/або мобілізації виїзду з України тих осіб, які підлягають або можуть підлягати мобілізації. «Натомість у редакції першого читання цей пункт дає можливість довільно обмежувати виїзд будь-яких громадян незалежно від статі, віку і стосунку до військової служби, що є категорично неприйнятним», - підкреслюють вони.

«Заборонити обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном»

Додатково поправкою 489 депутати пропонують заборонити обмежувати право на виїзд з України осіб, які відповідно до Закону не підлягають мобілізації, а також громадян України, які на законних підставах проживають чи навчаються на денній формі навчання в закладах вищої освіти за кордоном, якщо щодо таких громадян не діють інші обмеження.

«По-перше, поправка виключає право «військового командування» обмежувати виїзд громадян України за кордон і залишає це право за Кабінетом Міністрів (відповідно до статті 17 Конституції України «Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян»);

по-друге, забороняє обмежувати виїзд громадян, які не підлягають мобілізації, що дозволить не допустити зловживань з боку уряду чи прикордонників і свавільних обмежень на перетин кордону;

по-третє, передбачає заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном (крім проживання і навчання в рф)», - зазначають народні депутати.

«Знявши заборону на виїзд за кордон для цієї категорії громадян, Україна нічого не втратить (адже майже всі ці люди зараз і так перебувають за кордоном), натомість сприятиме їх інтеграції у суспільно-економічне життя України і збільшить шанси на їх повернення в Україну, що важливо з огляду на катастрофічну демографічну й економічну ситуацію в країні», - вважають автори поправки.

Відстрочка для тих, хто навчається у США та ЄС

Окремо пропонують виділити студентів, які навчаються в США, Канаді та ЄС (але не, скажімо, в країнах Азії, Африки, Латинської Америки).

Так, поправкою 1952 ці депутати пропонують зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» доповнити словами «включаючи студентів, аспірантів та докторантів, що здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання в країнах Європейського Союзу, Великій Британії, Канаді, Норвегії, США, Швейцарії)».

«Українці, що навчаються в університетах країн ЄС та інших країн Західної Європи, а також США і Канади, повинні отримати відстрочку від мобілізації на рівні зі студентами, що навчаються в українських вишах.

З одного боку навряд чи реально мобілізувати значне число українських студентів зарубіжних університетів. З іншого боку, відсутність дискримінації і рівність у праві на відстрочку від мобілізації зі студентами українських вишів зміцнить зв’язки цих людей з Україною і збільшить шанси на їх повернення з в Україну з багажем знань і дипломами західних університетів», - вказують автори.

Крім того, пропонується передбачити право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період для науковців і викладачів, які мають вчене звання доцент або професор та працюють за основним місцем роботи у закладах вищої освіти або наукових установах або організаціях менш ніж на 0,75 ставки.

Окремо поправкою 511 передбачено, що тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України під час дії воєнного стану не може встановлюватися рішенням Кабінету Міністрів України або військовим командуванням відповідно до указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, для військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації згідно Закону, та осіб чоловічої статі віком до 25 років, які навчаються в іноземних навчальних закладах.

На додаток, поправкою 2996 депутати пропонують виключити Ставку Верховного Головнокомандувача як орган, який має право визначати строки звільнення з військової служби військовослужбовців.

«По-перше, Ставка є колегіальним органом, що розмиває відповідальність за неможливість військовослужбовцю демобілізуватися попри наявність законних підстав; по-друге, зазначені норми взагалі суперечать принципу правової визначеності. Відповідно до експертного висновку Комітету з питань антикорупційної політики «Зазначене може фактично позбавити військовослужбовця права звільнитись у строк, передбачений законопроектом. Крім того, вказаний механізм містить ризики застосування вибіркового підходу для різних осіб», - вказують депутати.

Також низкою поправок депутати пропонують, аби могли не служити депутати місцевих рад.

Автор: Наталя Мамченко

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