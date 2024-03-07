Заборона ухилянтам керувати авто: у Комітеті з нацбезпеки не вирішили, суди якої юрисдикції мають санкціонувати обмеження

Адміністративні суди створювалися саме для захисту прав громадян від неправомірних дій або рішень органів публічної влади, тому у Комітеті виникає питання, чи можуть вони санкціонувати обмеження для громадян.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем. Про це 6 березня під час прес-конференції повідомив член Комітету, депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до поправок, поданих до законопроекту до другого читання, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики від «Слуги народу» Денис Маслов пропонує, щоб таке обмеження розглядалися судами за Кодексом адміністративного судочинства.

Так, пропонується визначити у ст. 20 КАСУ, що місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи за позовними заявами ТЦК з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Передбачити у ст. 268 КАСУ, що суд повідомляє відповідачів шляхом направлення тексту повістки до Електронного кабінету, а за його відсутності – кур’єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку.

Визначити, що судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції цих справ набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Також вони можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції.

Сам КАСУ пропонується доповнити статтею 283-2 «Особливості провадження у справах за позовними заявами територіального центру комплектування та соціальної підтримки з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за межі території України та праві керування транспортним засобом під час мобілізації».

В той же час, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв’ю РБК-Україна зазначив, що у Комітеті є сумніви стосовно такої юрисдикції справ.

«Для мене особисто як для фахівця в галузі права, дуже сумнівним є обрання юрисдикції. У версії до першого читання передбачається, що це має здійснювати адміністративний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства. Але адміністративні суди створювалися саме для захисту прав громадян від неправомірних дій або рішень органів публічної влади. Тобто теоретично такі обмеження прав людини можуть бути застосовані, але у порядку цивільного судочинства, оскільки мова йде про обмеження цивільної дієздатності», - заявив він.

Також, за його словами, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації. Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки.

Разом із тим, для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, механізму вручення повісток не передбачили. Також у Комітеті поки що вирішили виключити обмеження у наданні консульських послуг для ухилянтів за кордоном.

«Механізму, як це робити, на даний момент немає. Крім того, у комітеті ми попередньо відхилили норму про те, щоб заборонити для них надання консульських послуг, якщо в них немає військово-облікових документів. Однак таким особам ми надаємо можливість через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані», - зазначив Веніславський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за його словами, законопроект 10449 Верховна Рада може ухвалити в першій половині квітня.

Автор: Наталя Мамченко

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