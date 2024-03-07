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Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

  1. Фото
  2. / Суспільство

Карпати замело снігом: подекуди півметрові перемети, фото

14:35, 7 березня 2024
Швидкість вітру на високогір'ї сягає 10 м/с й тримається мороз.
Карпати замело снігом: подекуди півметрові перемети, фото
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
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Карпати замело снігом. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За даними рятувальників, протягом доби випала значна кількість свіжого снігу. Місцями перемети становлять 40-50 см.

7 березня зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер на високогір'ї дме східний, а його швидкість сягає  10 м/с. Температура повітря  впала до -5°С.

Фото:  Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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