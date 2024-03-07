Карпати замело снігом: подекуди півметрові перемети, фото

Швидкість вітру на високогір'ї сягає 10 м/с й тримається мороз.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Карпати замело снігом. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За даними рятувальників, протягом доби випала значна кількість свіжого снігу. Місцями перемети становлять 40-50 см.

7 березня зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер на високогір'ї дме східний, а його швидкість сягає 10 м/с. Температура повітря впала до -5°С.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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