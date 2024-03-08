На Одещині шахраї «продавали» неіснуючи дрони та авто для ЗСУ

Зловмисники привласнювали кошти громадян під приводом продажу квадрокоптерів і привезення автомобілів із-за кордону для військових.

Фото: поліція

Правоохоронці Одеської області викрили двох осіб, які торгували в інтернеті неіснуючими дронами та автомобілями для військових. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Відповідні оголошення розміщувалися на популярному в Україні торговельному онлайн-майданчику. Один із підозрюваних підшукував банківські картки дропів і продавав їх своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів.

Останній надавав потерпілим реквізити придбаних карток для внесення передплати за неіснуючий товар або транспортування автомобілів. З метою конспірації незаконно отриманні гроші виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці й лише після цього - на їхні банківські рахунки.

Поліцейські провели сім обшуків та вилучили комп'ютерну техніку, смартфони, банківські та сім-карти, а також майже 40 тисяч гривень. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені кошти.

Фігурантам оголосили про підозру. Їм загрожує до п'яти років за ґратами.

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