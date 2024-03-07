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  1. В Україні

Запорізьку облраду планують розпустити, — голова ОВА Іван Федоров

18:07, 7 березня 2024
Іван Федоров повідомив, що через недієздатність облради дуже багато рішень пройшли повз область, а частина депутатів виявилися колаборантами.
Запорізьку облраду планують розпустити, — голова ОВА Іван Федоров
Фото: Іван Федоров
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Верховна Рада може ухвалити рішення про розпуск Запорізької облради та передати повноваження голові ОВА. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. 

Він заявив, що через недієздатність облради дуже багато рішень пройшли повз область. Зокрема, саме через це регіон не зміг прийняти гроші від держави на відбудову одного з навчальних закладів Запоріжжя.

За словами Федорова, п'ять обласних установ перебувають без директорів. Також він нагадав, що є приклади, що в безлічі обласних установ у директорів закінчилися контракти.

"Ми з вами знаємо, що є величезна кількість релокованих закладів, які виїхали з тимчасової окупації, їм потрібно десь розміщуватися, треба передавати майно, треба розуміти, що робити з колективами, є велика проблема з пацієнтами, тому це такий величезний клубок проблем, які ми повинні вирішувати", - сказав він.

Федоров зазначив, що частина депутатів облради виявилися колаборантами, частина виїхали разом із сім'ями за кордон або ж в інші регіони України, а ще частина депутатів перебувають на лінії фронту і захищають країну.

Однак є депутати, які перебувають на території Запоріжжя і готові виконувати свою роботу.

"Але якщо ми зберемо все це разом, то за останні два роки обласна рада не ухвалила жодного рішення, яке б було на користь громадам Запорізької області", - додав очільник області.

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