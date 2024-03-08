Для сільгосппідприємств оновили критерії бронювання працівників

Мінагрополітики визначило нові правила для компаній.

Джерело фото: УНІАН

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Мінагрополітики ухвалило зміни до критеріїв визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Згідно з нововведеннями, визначення таких підприємств тепер здійснюється за такими критеріями:

Оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності, що підтверджується відомостями, передбаченими відповідними документами.

Середня кількість застрахованих осіб-працівників не менше 20 осіб, що підтверджується документами про податкові розрахунки.

Постачання насіння овочевих та/або польових культур у масштабах, що перевищують визначені нормативи, та обсяги ввезення насіння в Україну на певну суму за річний період.

Деякі раніше існуючі критерії було виключено. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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