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Методика допроса малолетнего лица «Зеленая комната» носит только рекомендательный характер – Верховный Суд

Проведение следственного действия в отношении малолетнего лица без учета методики допроса «Зеленая комната» не является нарушением требований УПК.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Выписка из ЕРДР не может заменить постановление руководителя органа прокуратуры или постановление руководителя органа досудебного расследования о назначении прокуроров/следователей – Верховный Суд

Суды первой и апелляционной инстанций, не получив от стороны обвинения копии соответствующего постановления о назначении группы следователей, пришли к выводу, что следователи были надлежащим образом уполномоченными с учетом наличия отдельных выдержек из ЕРДР.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

  1. В Украине

Для сельхозпредприятий обновили критерии бронирования работников

08:35, 8 марта 2024
Минагрополитики определило новые правила для компаний.
Для сельхозпредприятий обновили критерии бронирования работников
Источник фото: УНИАН
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Минагрополитики приняло изменения в критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.

Согласно нововведениям, определение таких предприятий теперь осуществляется по следующим критериям:

- Обработка угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности, что подтверждается сведениями, предусмотренными соответствующими документами.

- Среднее количество застрахованных лиц-работников не менее 20 человек, что подтверждается документами о налоговых расчетах.

- Поставка семян овощных и/или полевых культур в масштабах, превышающих определенные нормативы, и объемы ввоза семян в Украину на определенную сумму за годовой период.

Некоторые ранее существовавшие критерии были исключены. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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