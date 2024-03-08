Для сельхозпредприятий обновили критерии бронирования работников

Минагрополитики приняло изменения в критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.
Согласно нововведениям, определение таких предприятий теперь осуществляется по следующим критериям:
- Обработка угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности, что подтверждается сведениями, предусмотренными соответствующими документами.
- Среднее количество застрахованных лиц-работников не менее 20 человек, что подтверждается документами о налоговых расчетах.
- Поставка семян овощных и/или полевых культур в масштабах, превышающих определенные нормативы, и объемы ввоза семян в Украину на определенную сумму за годовой период.
Некоторые ранее существовавшие критерии были исключены. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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