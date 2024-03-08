В Киеве возле детской площадки нашли боеприпас возле детской площадки

В Подольском районе Киева обнаружили вероятную взрывчатку.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Жители Киева продолжают сообщать об опасных находках. Недавно в Подольском районе города 40-летний житель обратился к правоохранителям, сообщив о том, что вблизи детской площадки обнаружил предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

На вызов оперативно отреагировали патрульные, которые обеспечили безопасность места происшествия и окружили его. Для дальнейшего расследования ситуации к месту прибыли следователи и взрывотехники.

Другой подобный случай произошел в Оболонском районе, где внимательный гражданин, прогуливаясь в лесу, заметил вероятный боеприпас.

Правоохранители отмечают важность немедленного сообщения о любых подозрительных предметах и призывают не касаться их и не подпускать к ним других лиц.

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