У Києві біля дитячого майданчика знайшли боєприпас

В Подільському районі Києва виявили ймовірну вибухівку.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Жителі Києва продовжують повідомляти про небезпечні знахідки. Нещодавно в Подільському районі міста 40-річний мешканець звернувся до правоохоронців, повідомивши про те, що поблизу дитячого майданчика виявив предмет, схожий на снаряд. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

На виклик оперативно відреагували патрульні, які забезпечили безпеку місця події та оточили його. Для подальшого розслідування ситуації до місця прибули слідчі та вибухотехніки.

Інший подібний випадок відбувся в Оболонському районі, де уважний громадянин, прогулюючись у лісі, помітив ймовірний боєприпас.

Правоохоронці наголошують на важливості негайного повідомлення про будь-які підозрілі предмети та закликають не торкатися їх і не підпускати до них інших осіб.

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