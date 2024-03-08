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Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації можна подати до 22 березня

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  1. В Україні

У Києві біля дитячого майданчика знайшли боєприпас

07:57, 8 березня 2024
В Подільському районі Києва виявили ймовірну вибухівку.
У Києві біля дитячого майданчика знайшли боєприпас
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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Жителі Києва продовжують повідомляти про небезпечні знахідки. Нещодавно в Подільському районі міста 40-річний мешканець звернувся до правоохоронців, повідомивши про те, що поблизу дитячого майданчика виявив предмет, схожий на снаряд. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

На виклик оперативно відреагували патрульні, які забезпечили безпеку місця події та оточили його. Для подальшого розслідування ситуації до місця прибули слідчі та вибухотехніки.

Інший подібний випадок відбувся в Оболонському районі, де уважний громадянин, прогулюючись у лісі, помітив ймовірний боєприпас.

Правоохоронці наголошують на важливості негайного повідомлення про будь-які підозрілі предмети та закликають не торкатися їх і не підпускати до них інших осіб.

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