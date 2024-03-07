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Запорожский облсовет планируют распустить, — председатель ОВА Иван Федоров

18:07, 7 марта 2024
Иван Федоров сообщил, что из-за недееспособности облсовета очень многие решения прошли мимо области, а часть депутатов оказались коллаборантами.
Запорожский облсовет планируют распустить, — председатель ОВА Иван Федоров
Фото: Иван Федоров
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Верховная Рада может принять решение о роспуске Запорожского облсовета и передать полномочия главе ОВА. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что из-за недееспособности облсовета очень многие решения прошли мимо области. В частности, именно поэтому регион не смог принять деньги от государства на восстановление одного из учебных заведений Запорожья.

По словам Федорова, пять областных учреждений без директоров. Также он напомнил, что есть примеры того, что у множества областных учреждений у директоров закончились контракты.

"Мы с вами знаем, что есть огромное количество релокированных заведений, выехавших из временной оккупации, им нужно где-то размещаться, нужно передавать имущество, надо понимать, что делать с коллективами, есть большая проблема с пациентами, поэтому это такой огромный клубок проблем, которые мы должны решать", – сказал он.

Федоров отметил, что часть депутатов облсовета оказались коллаборантами, часть выехали вместе с семьями за границу или в другие регионы Украины, а еще часть депутатов находятся на линии фронта и защищают страну.

Однако есть депутаты, которые находятся на территории Запорожья и готовы выполнять свою работу.

"Но если мы соберем все это вместе, то за последние два года областной совет не принял ни одного решения, которое было бы в пользу общин Запорожской области", - добавил глава области.

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