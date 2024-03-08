В Одесской области мошенники «продавали» несуществующие дроны и авто для ВСУ

Злоумышленники присваивали средства граждан под предлогом продажи квадрокоптеров и привоза автомобилей из-за границы для военных.

Фото: полиция

Правоохранители Одесской области разоблачили двух человек, торговавших в интернете несуществующими дронами и автомобилями для военных. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Соответствующие объявления размещались на популярной в Украине торговой онлайн-площадке. Один из подозреваемых подыскивал банковские карты дропов и продавал их своему сообщнику за криптовалюту в эквиваленте 200 долларов.

Последний предоставлял потерпевшим реквизиты приобретенных карточек для внесения подписки за несуществующий товар или транспортировку автомобилей. В целях конспирации незаконно полученные деньги выводились на подконтрольные фигурантам криптовалютные кошельки и только после этого – на их банковские счета.

Полицейские провели семь обысков и изъяли компьютерную технику, смартфоны, банковские и сим-карты, а также около 40 тысяч гривен. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые средства.

Фигурантам объявили о подозрении. Им грозит до пяти лет за решеткой.

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