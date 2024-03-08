Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Народные депутаты считают, что ограничение в получении консульских услуг для мужчин, выехавших за границу и не вставших там на военный учет, приведет к снижению уровня вовлеченности украинцев за рубежом к общественным действиям в защиту интересов Украины и как следствие – снижению уровня международной поддержки.

Так, Комитет Верховной Рады по национальной безопасности продолжает рассмотрение законопроекта 10449 об усилении мобилизации. Впрочем, по состоянию на 7 марта к рассмотрению поправок он так и не приступил – рассматривают именно направления.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что по информации члена Комитета Федора Вениславского, Комитет решил не ограничивать находящихся за рубежом мужчин, которые не стали там на военный учет, в праве обновлять паспортные документы и получать другие консульские услуги.

Соответствующие предложения содержатся в поправках, внесенных группой депутатов (в том числе №3722), которые они обосновывают тем, что «ограничение на консульское обслуживание граждан Украины за границей неприемлемо и противоречит не только правам и интересам граждан, но и национальным интересам Украины».

«Использование такого ограничения в качестве инструмента улучшения военного учета не даст положительного эффекта, зато будет иметь негативные последствия – подрыв доверия граждан Украины за рубежом к собственному государству, снижение уровня вовлеченности украинцев за рубежом в общественные действия в защиту интересов Украины и как следствие – снижение уровня международной поддержки Украины, уменьшение числа желающих вернуться после войны в Украину, увеличение числа людей, которые откажутся от украинского гражданства и получат гражданство иностранных государств», - отмечают авторы.

В свою очередь, поправками 3723 и 3759 предлагается исключить нормы об обязательном требовании наличия военно-учетных документов у определенных категорий лиц для совершения консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения.

«Запрет выдачи паспортов украинцам, живущим за границей и не имеющим военно-учетных документов, неприемлем для правового демократического государства, такие действия присущи только тоталитарным репрессивным режимам.

Запрет ударит прежде всего по украинцам, уже много лет живущим за границей, а также по молодым людям, которые детьми уехали, спасаясь от войны, получили временную защиту в странах пребывания и хотят получить украинский паспорт по достижении совершеннолетия. Блокируя выдачу паспортов своим гражданам, в первую очередь молодежи, украинское государство подрывает доверие этих граждан и подтолкнет многих из них не возвращаться на Родину и получить гражданство иностранных государств. Таким образом, украинское государство собственными действиями подорвет уровень поддержки Украины за рубежом, а также усилит экономическую и демографическую катастрофу», отмечают авторы.

«Военный учет граждан, проживающих за границей, вести не нужно»

Также эти народные депутаты в своих поправках решили позаботиться о том, чтобы мужчин, выехавших за границу, вообще не ставили на военный учет, что следует из сравнительной таблицы, которая находится на рассмотрении в Комитете. Дополнительно, они предлагают установить отдельное право на отсрочку студентам, которые учатся в вузах США, ЕС и Канады.

Так, поправкой №3459 народные депутаты предлагают исключить одобренную в первом чтении редакцию изменений в статью 36 Закона «О воинской обязанности и военной службе». В комментариях они отмечают, что в соответствии с действующей редакцией статьи 36 «военный учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется».

«Введение такого учета не принесет практическую пользу. Вместо этого создаст проблемы для граждан Украины за границей, в т. ч. для давно проживающих за пределами Украины, а также для детей, выехавших, спасаясь от войны, и которым во время проживания за границей исполняется 18 лет, - собственное государство объявит их правонарушителями из-за того, что они не состоят на военном учете. Практическим следствием таких законодательных изменений станет усиление отчуждения многих украинцев за рубежом от Украины, уменьшение доли людей, желающих вернуться в Украину со всеми политическими, экономическими и демографическими последствиями для государства», - отмечают они.

Поправкой 3460 предлагается оставить формулировку Закона о мобилизации в части особенностей ведения военного учета граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей, в действующей редакции, в частности, что военный учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется.

«ГПСУ не имеет права проверять военно-учетные документы»

Также эти депутаты поправкой 415 предлагают, чтобы на границе не проверялись военно-учетные документы (как это предлагается законопроектом в редакции первого чтения и как фактически сейчас делает Государственная пограничная служба в определенных случаях).

Как отмечают авторы поправки, статья 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» содержит перечень документов, дающих основания для пересечения границы.

Дополнительное требование предъявления военно-учетного документа при пересечении границы можно трактовать как основание для запрета не только выезда из Украины, но и въезда в Украину для лиц, которые такой документ не предъявят. Указанные изменения должны быть исключены из законопроекта», – указывают депутаты.

Кроме того, отдельно поправкой 462 они предлагают на всякий случай определить, что требование предъявления военно-учетного документа при пересечении государственной границы Украины не касается лиц, которым оформлен и выдан дипломатический паспорт Украины.

«Ограничивать выезд можно только тем, кого можно мобилизовать»

Поправкой 476 депутаты уточняют, что ограничивать выезд можно только гражданам, которые подлежат или могут подлежать мобилизации. Напомним, что сейчас Правилами пересечения границы выезд ограничивается, например, чиновникам и депутатам (кроме командировок и т.п.).

Итак, как комментируют авторы, их поправка предполагает возможность ограничения во время военного положения и/или мобилизации выезда из Украины тех лиц, которые подлежат или могут подлежать мобилизации. «В то же время в редакции первого чтения этот пункт дает возможность произвольно ограничивать выезд любых граждан независимо от пола, возраста и отношения к военной службе, что категорически неприемлемо», - подчеркивают они.

«Запретить ограничение выезда граждан, на законных основаниях проживающих или обучающихся в вузах за границей»

Дополнительно поправкой 489 депутаты предлагают запретить ограничивать право на выезд из Украины лиц, согласно Закону не подлежащих мобилизации, а также граждан Украины, которые на законных основаниях проживают или учатся на дневной форме обучения в заведениях высшего образования за рубежом, если в отношении таких граждан не действуют другие ограничения.

«Во-первых, поправка исключает право военного командования ограничивать выезд граждан Украины за границу и оставляет это право за Кабинетом Министров (в соответствии со статьей 17 Конституции Украины Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан»);

во-вторых, запрещает ограничивать выезд граждан, не подлежащих мобилизации, что позволит не допустить злоупотреблений со стороны правительства или пограничников и произвольных ограничений на пересечение границы;

в-третьих, предусматривает запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей (кроме проживания и обучения в рф)», - отмечают народные депутаты.

«Сняв запрет на выезд за границу для этой категории граждан, Украина ничего не потеряет (ведь почти все эти люди сейчас и так находятся за границей), зато будет способствовать их интеграции в общественно-экономическую жизнь Украины и увеличит шансы на их возвращение в Украину, что важно, учитывая катастрофическую демографическую и экономическую ситуацию в стране», - считают авторы поправки.

Отсрочка для обучающихся в США и ЕС

Отдельно предлагают выделить студентов, которые учатся в США, Канаде и ЕС (но не, скажем, в странах Азии, Африки, Латинской Америки).

Так, поправкой 1952 эти депутаты предлагают изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» дополнить словами «включая студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование по дневной или дуальной форме обучения в странах Европейского Союза, Великобритании, Канаде, Норвегии. США, Швейцарии)».

«Украинцы, учащиеся в университетах стран ЕС и других стран Западной Европы, а также США и Канады должны получить отсрочку от мобилизации на уровне со студентами, которые учатся в украинских вузах.

С одной стороны, вряд ли реально мобилизовать значительное число украинских студентов зарубежных университетов. С другой стороны, отсутствие дискриминации и равенство в праве на отсрочку от мобилизации со студентами украинских вузов укрепит связи этих людей с Украиной и увеличит шансы на их возвращение из Украины с багажом знаний и дипломами западных университетов», - указывают авторы.

Кроме того, предлагается предусмотреть право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период для ученых и преподавателей, имеющих ученое звание доцент или профессор и работающих по основному месту работы в высших учебных заведениях или научных учреждениях или организациях менее чем на 0,75 ставки.

Отдельно поправкой 511 предусмотрено, что временное ограничение права гражданина Украины на выезд из Украины во время действия военного положения не может устанавливаться решением Кабинета Министров Украины или военным командованием в соответствии с указом Президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных местностях, для военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно Закону, и лиц мужского пола в возрасте до 25 лет, обучающихся в иностранных учебных заведениях.

В дополнение, поправкой 2996 года депутаты предлагают исключить Ставку Верховного Главнокомандующего как орган, имеющий право определять сроки увольнения с военной службы военнослужащих.

«Во-первых, Ставка является коллегиальным органом, размывающим ответственность за невозможность военнослужащему демобилизоваться несмотря на наличие законных оснований; во-вторых, указанные нормы вообще противоречат принципу правовой определенности. Согласно экспертному заключению Комитета по антикоррупционной политике «Указанное может фактически лишить военнослужащего права уволиться в срок, предусмотренный законопроектом. Кроме того, этот механизм содержит риски применения выборочного подхода для разных лиц», - указывают депутаты.

Также рядом поправок депутаты предлагают, чтобы могли не служить депутаты местных советов.

Автор: Наталья Мамченко

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