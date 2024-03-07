Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Посла Украины в Британии

Валерий Залужный станет Послом Украины в Британии.

В четверг, 7 марта, Президент Украины согласовал кандидатуру бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

В МИД сообщили, что уже подали в Великобританию запрос на согласие принять Валерия Залужного в качестве главы дипломатического представительства Украины.

Напомним, что 8 февраля Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.